أمن الحشد الشعبي يطيح بإرهابي نشط فيما يسمى ولاية الأنبار في بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، (11 آذار 2025)، عن إلقاء القبض على ارهابي ينتمي لداعش في محافظة بغداد.

وذكر بيان لاعلام الحشد، ان "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، أطاحت بإرهابي داعشي في محافظة بغداد".

وأضاف، ان "فريقاً من مديرية التحقيقات في المديرية العامة للأمن والانضباط في الحشد الشعبي تمكن من اعتقال إرهابي داعشي يسكن محافظة الأنبار بعد رصد وملاحقة في محافظة بغداد".

ولفت البيان الى، ان "الإرهابي كان ينشط فيما يسمى (ولاية الأنبار) التابعة لداعش وعمل على تنشيط عدد من الخلايا النائمة". وأشار الى "ضبط مسدس كاتم الصوت وعبوة ناسفة بحوزة الارهابي ويخطط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية".