الأخبار

أمن الحشد الشعبي يطيح بإرهابي نشط فيما يسمى ولاية الأنبار في بغداد


أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، (11 آذار 2025)، عن إلقاء القبض على ارهابي ينتمي لداعش في محافظة بغداد.

وذكر بيان لاعلام الحشد، ان "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، أطاحت بإرهابي داعشي في محافظة بغداد".

وأضاف، ان "فريقاً من مديرية التحقيقات في المديرية العامة للأمن والانضباط في الحشد الشعبي تمكن من اعتقال إرهابي داعشي يسكن محافظة الأنبار بعد رصد وملاحقة في محافظة بغداد".

ولفت البيان الى، ان "الإرهابي كان ينشط فيما يسمى (ولاية الأنبار) التابعة لداعش وعمل على تنشيط عدد من الخلايا النائمة". وأشار الى "ضبط مسدس كاتم الصوت وعبوة ناسفة بحوزة الارهابي ويخطط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية ويصدر عدة قرارات
مجلس الوزراء يوافق على فتح قنصلية للهند في النجف الاشرف
اعتقال شخص قام بحرق صالون نسائي في النجف
القبض على 3 سوريين يروجون للتنظيمات الإرهابية في بغداد
الموافقة على " استجواب" في كل جلسة لمجلس النواب
أمن الحشد الشعبي يطيح بإرهابي نشط فيما يسمى ولاية الأنبار في بغداد
قوة من الرد السريع تلقي القبض على مطلوب بقضية نزاهة في ديالى
القبض على مطلوب محكوم غيابيا بالاعدام في صلاح الدين
الإطار يبدد الشائعات: لا صحة لتلقي بغداد قائمة عقوبات أمريكية على شخصياتها
العامري : العراق اليوم ليس مثلما كان في 2014 .. ومرحلة الطائفية تم تجاوزها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك