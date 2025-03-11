وزير الموارد: الأمطار الأخيرة تعزز الخزين المائي في العراق

صرّح وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، اليوم الثلاثاء، بأن الأمطار الأخيرة أسهمت في تعزيز الخزين المائي للبلاد، مؤكدا أنه سيتم استثمار هذه الكميات في سد الثرثار لأغراض الخزن، إضافة إلى توجيه الفائض من سد الموصل، حيث أوضح عبد الله، أن منسوب سد حديثة ارتفع إلى نصف مليار متر مكعب بسبب الأمطار، مما ساهم في تقليل الفراغ الخزني الذي يصل إلى أكثر من خمسة مليارات متر مكعب، نظرا لاعتماد السد على الواردات المائية القادمة من تركيا وسوريا.

كما لفت إلى أن الواردات من تركيا إلى سد حديثة تبلغ حاليا 450 مترا مكعبا في الثانية، منها 150 مترا مكعبا يتم تخزينها، و300 متر مكعب يتم إطلاقها إلى نهر الفرات.

أما في سد الموصل، فإن الواردات لا تتجاوز 250 مترا مكعبا في الثانية، بينما يتم إطلاق 500 متر مكعب في الثانية إلى نهر دجلة، مما يعني أن الإطلاقات تفوق الواردات.

وأضاف، أن محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين وصحراء الأنبار شهدت خلال اليومين الماضيين أمطارا غزيرة جدا، بينما كانت الأمطار في المناطق الشمالية، وخاصة عند مقدمة سد الموصل، قليلة وهو أمر غير إيجابي.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم استثمار مياه الأمطار التي سقطت شمال سدة سامراء، وخصوصا في صلاح الدين، بتوجيهها نحو سد الثرثار، فيما سيتم استخدام الأمطار جنوب سامراء لتعزيز الأهوار لمواجهة شح المياه خلال الصيف، أما في ديالى، فستوجه الكميات المخزنة إلى سد حمرين، الذي تبلغ طاقته التخزينية أكثر من ملياري متر مكعب.

كما أوضح، أنه سيتم خزن كميات إضافية في سد دربندخان، مع توجيه الفائض إلى نهر ديالى، ليستمر تدفقه إلى نهر دجلة جنوب بغداد، كذلك، سيتم استثمار مياه سد دوكان لتلبية احتياجات مشروع ري كركوك لمواجهة نقص المياه خلال الصيف، فيما ستتدفق المياه الأخرى عبر الزاب الأسفل إلى نهر دجلة.

فيما أكد عبد الله، على أنه لا يمكن استثمار مياه أمطار جنوب البصرة القادمة من نهر الكارون، نظرا لتوجهها مباشرة نحو الخليج، لكنه أشار إلى أنه سيتم توجيه مياه سدة العمارة نحو هور الحويزة والأهوار الوسطى، إضافة إلى تعزيز هور الجبايش من مياه نهر الفرات، مما سيكون له تأثير إيجابي في الصيف المقبل.

وفي ختام حديثه، شدد الوزير، على أن منسوب مياه نهر الفرات في وضع جيد، وسيتم خزن الفائض من الأمطار في بحيرة الحبانية لاستخدامه لاحقا للحفاظ على التوازن البيئي وتأمين احتياجات المدينة السياحية من المياه.