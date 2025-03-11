جهاز الأمن الوطني يضبط شبكات تهريب الأدوية في أربع محافظات عراقية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط شبكات متورطة في تهريب وترويج الأدوية غير المرخصة في أربع محافظات، إذ ذكر الجهاز في بيان، أن الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة تهريب الأدوية أسفرت عن إحباط عدة عمليات، كان أبرزها في محافظة البصرة، حيث تمكنت المفارز المختصة من إحباط تهريب 285 كارتونا من الأدوية غير المسجلة و500 ألف أمبولة كانت متجهة إلى بغداد بأوراق جمركية مزورة، مع اعتقال ثلاثة متهمين.

وفي محافظة ميسان، ضبطت فرق الجهاز صيدلية مخالفة تحتوي على 1757 مادة دوائية منتهية الصلاحية، فيما نجحت المفارز في كركوك في كشف شبكة منظمة وضبط مخزن سري يحتوي على 124 ألف صنف دوائي غير مرخص، كانت تهرب من إقليم كردستان، وتم اعتقال متهمين اثنين على صلة بالقضية.

أما في محافظة واسط، وبالتعاون مع نقابة الصيادلة، فقد تم ضبط 19 ألف علبة دوائية منتهية الصلاحية بوزن تجاوز طنا و750 كيلوغراما، إلى جانب 1161 علبة أدوية مقلدة، مع اعتقال المتهم الرئيسي في العملية.

كما أكد الجهاز، استمرار جهوده في ملاحقة المتورطين بتهريب الأدوية والتلاعب بصحة المواطنين، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين.