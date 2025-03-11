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فريق الجهد الخدمي يشمل 10 مناطق جديدة بالمشاريع التنموية


 

 

صرّح فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الثلاثاء، عن خطط لتوفير الخدمات لعشر مناطق جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك استجابة لمناشدات وردت إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث ذكر  رئيس الفريق، المهندس عبد الرزاق المالكي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الفريق يستعد للبدء بشمول هذه المناطق خلال المدة القليلة المقبلة، بعد أن تم اختيارها بناء على معايير تتعلق بمدى الحاجة للخدمات.  

وأضاف المالكي، أن الفريق بدأ منذ مطلع العام الجاري تنفيذ 35 مشروعا جديدا في مناطق تعاني من نقص الخدمات، مع التركيز على تقليص المدد الزمنية لإنجاز المشاريع دون التأثير على جودة التنفيذ.  

وأشار، إلى أن الفريق قام باستبدال شبكات الماء والمجاري بالكامل في المناطق التي عمل بها، نظرا لأن نسبة الحرمان فيها تصل إلى 90%، ومنها حي طارق ودوانم الشعلة التي تتميز بالكثافة السكانية العالية.  

وأوضح، أن من أبرز التحديات التي واجهها الفريق هي العشوائية في مسارات شبكات البنية التحتية وغياب الخرائط التنظيمية، إلا أنه تمكن من تجاوز هذه العقبات بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم التعامل مع مشكلة نصب أعمدة الكهرباء بشكل غير منتظم في بعض المناطق العشوائية.  

وأكد المالكي، على أن الفريق اتفق مع الشركات المنفذة على توفير صيانة مستمرة للمشاريع لمدة عام بعد افتتاحها لضمان استدامتها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل منطقة يتم إنجازها، تتضمن خرائط محدثة للبنية التحتية.  

واختتم بالقول إن رئاسة الوزراء وجهت الفريق باختيار المناطق الأكثر فقرا وحرمانا لإدراجها ضمن خطة المشاريع لعام 2025، لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الخدمات.

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