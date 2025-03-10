الإطاحة بإرهابي حاول دخول العراق قادما من تركيا

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، من تحديد هوية مشتبه به قادم من تركيا بمستمسكات مزورة وتم إلقاء القبض عليه بعد تحقيقات مكثفة.

وبحسب بيان الوكالة، أثناء التحقيق معه، اعترف الإرهابي صراحةً بانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، وتحديداً ما يُعرف بـ"ولاية كركوك"، كما اعترف باستهدافه لمنتسبي الأجهزة الأمنية ومشاركته في هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية أثناء معارك التحرير.

وقد تم التحقق من أقواله قضائيًا، حيث صُدقت اعترافاته وأُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمته وإنزال العقوبة العادلة بحقه.