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اعتقال 6 اشخاص حاولوا اختراق الحاجز الأمني للسفارة السورية في المنصور


أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (10 آذار 2025)، بان قوات حفظ القانون اعتقلت 6 أشخاص حاولا اختراق الحاجز الأمني والتوجه لمقر السفارة السورية في منطقة المنصور ببغداد.

وذكر المصدر ان "قوات حفظ القانون، أرسلت تعزيزات الى السفارة السورية في المنصور لتأمين السفارة تحسبا من وصول محتجين إليها".

وأشار الى "اعتقال ستة أشخاص كانوا ينوون اختراق الحاجز الأمني والتوجه الى السفارة".

وكانت  قوات حفظ القانون قد باشرت بوقت سابق مساء اليوم الاثنين بالانتشار ضمن مقتربات السفارة السورية في منطقة المنصور "تحسبا من انطلاق تظاهرة بالقرب من السفارة السورية".

يشار الى ان التظاهرة المزمع تنظيمها أمام مقر السفارة السورية ببغداد احتجاجاً على "الإبادة والمجازر" التي ارتكبتها القوات السورية بحكومة أحمد الشرع ضد العلويين خلال الأيام الماضية.

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