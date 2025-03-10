الاستخبارات تضبط قطعة أثرية تعود للعصور الإسلامية في كربلاء

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، ضبط قطعة أثرية تعود للعصور التأريخية الإسلامية في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة كربلاء ضبطت قطعة أثرية تعود للعصور التأريخية الإسلامية والقاء القبض على حائزها بالجرم المشهود عندما كان يروم بيعها لغرض تهريبها خارج البلاد".

واضافت أنه "ولدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن نيته بيع القطعة الأثرية لغرض تهريبها"، مؤكدة انها "صدّقت أقواله قضائياً وأُحيل الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".