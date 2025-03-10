العراق والسويد يؤكدان على إعادة فتح السفارة في بغداد

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أهمية بذل الجهود المشتركة لإعادة فتح السفارة السويدية في بغداد، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان أن "الأخير استقبل القائم بأعمال السفارة السويدية في بغداد، يورغن لندستروم بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق اندرس فيباري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون والصداقة بين العراق والسويد في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

واضاف انه "تم مناقشة التطورات الأمنية على المستوى الإقليمي وبشكل خاص الأوضاع في الساحة السورية".

وأكد الجانبان "على بذل كافة الجهود لإعادة فتح السفارة السويدية في بغداد، تعزيزا لمبادئ الصداقة والشراكة بين البلدين"، وفقاً للبيان