قيادة شرطة النجف تطيح بالمتورطين في حريق سوق البالة

صرّحت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بالمتورطين بالمتورطين في حريق سوق البالة وسط المحافظة، حيث ذكرت القيادة في بيانها، إنه "بعد تلقي معلومات تفيد باندلاع حريق في سوق البالة، وجّه قائد شرطة المحافظة، اللواء محمد جابر ذياب، بتشكيل فريق عمل بإشرافه شخصيًا من الأقسام المعنية لكشف ملابسات الحادث".

وأضافت القيادة، "وبعد جمع المعلومات والتحري ورصد كاميرات المراقبة، تم التعرف على المتهمين. وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم. دُوِّنت أقوالهم قضائيًا، وتم إجراء كشف الدلالة".

كما أكد قائد الشرطة أن "القوات الأمنية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن هذه المدينة المقدسة".