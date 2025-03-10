مجلس المفوضين يصدق على تحديث نظام سجل الناخبين لانتخابات 2025

صادق مجلس المفوضين، اليوم الاثنين، على تحديث نظام سجل الناخبين لانتخابات البرلمان العراقي 2025، حيث ذكرت المفوضية في بيان، بأن "مجلس المفوضين ناقش مذكرة اللجنة القانونية بالعدد 78 الصادرة في الثالث من آذار الحالي، والمعنونة ب(محضر اللجنة القانونية رقم (78) نظام تحديث سجل الناخبين لانتخابات البرلمان 2025). وبعد المداولات بين أعضاء المجلس، قرر مجلس المفوضين ما يلي:

أولا: المصادقة على نظام تحديث سجل الناخبين رقم (1) لانتخاب البرلمان العراقي 2025 كما ورد في محضر اللجنة القانونية بالعدد (78) في الثالث من آذار.

ثانيا: تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ثالثا: نشر القرار على الموقع الإلكتروني للمفوضية.