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مشروع "روناكي" لتوليد الطاقة الكهربائية يثير غضب الكرد: أسعار خيالية وضرائب جنونية


كشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن وجود غضب شعبي في كردستان من مشروع "روناكي" لتوليد الطاقة الكهربائية، فيما أكد ان هذا المشروع يهدف لسرقة المواطنين.

وقال الحاج رشيد في حديث صحفي " إن "هناك غضب شعبي كبير في كردستان بعد العمل بنظام الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة بسبب الأسعار الخيالية التي صدمت المواطن الكردي الذي بات عليه ان يدفع شهريا ما بين 150-300 ألف فقط للكهرباء".

واضاف ان "هذا المشروع هو لنهب المواطن، وفرض أسعار خيالية وضرائب جنونية، على جيوب خالية للمواطن، لا تمتلك المال، ولم تستلم راتب شهر شباط حتى الآن، ولم تستلم راتب شهر 12 من العام الماضي".

وبين النائب السابق أن "حكومة الإقليم تابت عن تقديم أي مشروع يخدم المواطن، والمشروع الجديد المعروف باسم روناكي هو لنهب المواطن، وبحسب الفواتير الجديدة، فمن كان يدفع 13 ألف دينار، سيضطر حسب النظام الجديد لدفع 50 ألف، ومن كان يدفع 39 ألف دينار، سيدفع 150 ألف دينار، وهذا نهب علني".

وأشار إلى أن "المشروع تم تقديمه من قبل حكومة الإقليم دون أن تنذر أصحاب المولدات الأهلية، الذين سينقطع رزقهم، ورزق العاملين في تلك المولدات".

هذا وأعلن وزير كهرباء حكومة إقليم كردستان، كمال محمد، يوم الاثنين، (3 آذار 2025)، أن الإقليم أحرز تقدماً كبيراً في تحسين منظومة الكهرباء.

وأشار محمد في تصريح لوسائل إعلام كردية، ، إلى "إضافة 1800 ميغاواط جديدة إلى الشبكة، وتشغيل 30 محطة توزيع كهرباء جديدة". وبين، ان "مشروع (روناكي) (الإنارة) يُعد من أبرز إنجازات الحكومة، حيث تم ربط 16 حياً في أربيل بالكهرباء على مدار 24 ساعة، مما أسفر عن إزالة 350 مولدة كانت تسبب تلوثاً بيئياً".

وأضاف محمد، أن "95% من المستفيدين من نظام الكهرباء المستمر راضون عن الخدمة، مما يعكس نجاح استراتيجية الحكومة في تحسين البنية التحتية الكهربائية".

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مشروع "روناكي" لتوليد الطاقة الكهربائية يثير غضب الكرد: أسعار خيالية وضرائب جنونية
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