العراق يشدد على الأمن السوري ويحذر من تنامي أعداد داعش

أكد وزير الخارجية ، فؤاد حسين، اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، ان "محاربة داعش الارهابي يتطلب دعما إقليميا ودوليا".

وقال حسين في كلمة العراق بمؤتمر دول جوار سوريا المنعقد في العاصمة الأردنية عمان ان: "العمل لمواجهة داعش الارهابي لا يحتاج مجهودا سوريا فقط بل تعاونا إقليميا ودوليا".

وأضاف "الاستقرار في سوريا يحتاج إلى فتح الحوار مع مختلف المكونات في البلاد" مبينا ان "الاستقرار في سوريا يحتاج إلى فتح الحوار مع مختلف المكونات في البلاد".

ولفت الى، ان "تبادل المعلومات بين دول جوار سوريا مهم جداً لمحاربة داعش الإرهابي". ونوه الى، ان "محاربة داعش الإرهابي من واجبنا فوجوده يؤثر سلبياً على أمن المنطقة والعراق".

وأعلن وزير الخارجية ان "العراق سيعمل على خلق حالة استقرار في سوريا لأن أمنها ينعكس على دول الجوار".