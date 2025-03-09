رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً إستراتيجياً لتأمين الطاقة الصيفية وتعزيز مشاريع القطاع النفطي الحيوية

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع النفطي، وناقش الخطة المعدة لتأمين الطاقة الكهربائية للصيف المقبل، إذ استعرض وزير الكهرباء في مستهل الاجتماع، خطة الوزارة لتأمين الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل، إضافة إلى الخطة المعدة لعمل محطات الوقود.

فيما قدم وزير النفط استعراضا لخطة الوزارة لتزويد محطات الكهرباء بالوقود، مع تحديد الكميات المتفق عليها، وناقش المنصات العائمة والمتحركة وعطاءات الشركات المعنية بهذا الشأن.

كما تقرر في الاجتماع المباشرة بإكمال الخط الناقل للغاز من محطات توليد الطاقة في البصرة إلى المنصة المتحركة، وتوقيع العقود المقدمة من الشركات لاستكمال المنصة بأسرع وقت ممكن، كما تم بحث كمية زيت الغاز المطلوبة للمحطات والكلف المالية والمخازن وكل ما يتعلق بعملية استيراد الوقود.

كذلك تقرر خلال الاجتماع مد أنبوب غاز جديد بطول 40 كم من قضاء المحمودية إلى مدينة بسماية، بهدف إيصال الغاز إلى محطة بسماية لضمان عملها بكامل قدرتها خلال الصيف المقبل.

وتناول الاجتماع أيضا سير الإنجاز في المشاريع الاستراتيجية لوزارة النفط غير المرتبطة بالبرنامج الحكومي، بما في ذلك مشاريع جولة التراخيص الخامسة والسادسة، ومشروع أنبوب نقل النفط (بصرة- حديثة)، كما تم بحث نسب الإنجاز والمخطط له في العام الحالي، والمتحقق لشهر شباط الماضي، لمشاريع وزارة النفط ضمن البرنامج الحكومي.

وفي ذات الصدد، جرى مناقشة نسب الإنجاز لمشاريع قطاع الاستخراج، ومنها مشروع أنابيب ماء البحر المشترك في شركة نفط البصرة، ومشاريع الأنبوب البحري الرابع والخامس، ومشروع استكمال تنفيذ مجمع غاز ارطاوي/ المرحلة الثانية، بالإضافة إلى مشاريع تطوير حقول المنصورية وعكاز والفيحاء، وإحالة عقود جولة التراخيص الخامسة، ونسب الإنجاز في مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC.