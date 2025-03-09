قطع الطريق الرابط بين قضاء الحمزة الشرقي والديوانية احتجاجاً على نقص الخدمات في المنطقة

قامت مجموعة من المواطنين اليوم الاحد، بقطع الطريق الرابط بين قضاء الحمزة الشرقي والديوانية احتجاجا على نقص الخدمات، إذ ذكر قاسم المرجاني وهو أحد المتظاهرين، انه "تم نصب خيم الاعتصام وذلك بسبب الوعود "الكاذبة" التي قطعها لهم المسؤولين بتبليط الشوارع"، لافتا الى ان "هذا التصعيد جاء ايضاً نتيجة إهمال الحكومات السابقة والحالية مما يصعب عليهم بعد المطر وصول طلبتهم الى المدارس والمريض الى المستشفى وتسوقهم من محال المدينة".



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