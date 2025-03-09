الهيئة العامة للجمارك: إنجاز 93% من المرحلة الأولى لمشروع الأتمتة

صرّحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، بأن 93% من المرحلة الأولى لمشروع الأتمتة قد تم إنجازه، وأشارت إلى أنه من المتوقع إتمام المرحلة الثانية في منتصف عام 2026، مؤكدة على أن نظام الإسكودا الإلكتروني سيعزز الشفافية ويقلل من حالات الفساد في العمل الجمركيو حيث أوضح مدير مشروع أتمتة وتحديث الجمارك في الهيئة، فراس العبيدي، في تصريح للوكالة الرسمية، أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، مبينا، أنه تم إنجاز 93% من المرحلة الأولى، بينما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية، التي يجري العمل عليها حاليا، 33%، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف عام 2026. أما المرحلة الثالثة، الخاصة بالنافذة الواحدة، فسيتم إنجازها بشكل تدريجي.

كما أضاف العبيدي، أن نظام الأتمتة، الذي يستخدم في العديد من دول العالم، يعتمد على نظام الإسكودا الذي يخضع لإشراف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا على أن هذا النظام سيسهم في تحسين العمل الجمركي وفقا للمعايير العالمية لمنظمة التجارة العالمية، كما سيساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل حالات الفساد والتلاعب.

وأشار العبيدي، إلى أن المشروع واجه العديد من التحديات، ولكن بفضل الدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية، طيف سامي، تم تأمين التمويل اللازم ووضع الخطط الأساسية للبدء في المشروع، وتم قطع شوط كبير في تنفيذه.

كذلك أكد العبيدي، على أن نظام الإسكودا، الذي يعتمد على الحوكمة الإلكترونية، معتمد في 180 دولة وإقليم حول العالم، وعند اكتمال المشروع، سيؤهل العراق للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الجهة الراعية الرئيسية للمشروع.