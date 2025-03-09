وزير العدل يوجّه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز تأهيل سجن بغداد المركزي

أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز مشروع تأهيل أقسام سجن بغداد المركزي، تمهيدا لدخوله الخدمة في إطار جهود الوزارة لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتحسين البيئة الإصلاحية، إذ ذكر بيان لوزارة العدل، أن شواني أجرى زيارة ميدانية إلى مجمع سجن بغداد المركزي، برفقة الوكيل الأقدم، زياد خليفة التميمي، للاطلاع على المراحل النهائية لتأهيل الأقسام الجديدة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير بيئة إنسانية ملائمة للنزلاء بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما شدد شواني، على ضرورة أن تتوافق جميع مرافق الأقسام الجديدة مع أحدث المواصفات الفنية لضمان بيئة إصلاحية مهنية، مع الالتزام التام بمعايير حقوق الإنسان لتحقيق توازن بين متطلبات الأمن والإصلاح، مؤكدا على أهمية الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، لضمان دخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وجاءت الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها شواني لمتابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير البنية التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء بما يعزز الإصلاح، وإعادة التأهيل، ويسهم في تعزيز الأمن المجتمعي.