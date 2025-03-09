محافظ البصرة يتجاهل قرار مجلس المحافظة ويباشر بمهام رئاسة هيئة الاستثمار!

واجه قرار محافظ البصرة أسعد العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، علاء عبد الحسين سلمان، رفضًا من قبل مجلس المحافظة، مما دفع المجلس لإصدار قرار ببطلان قرار انهاء التكليف بحق سلمان مستندا الى ذلك بمواد قانونية.

وبالرغم من قرار مجلس محافظة البصرة اليوم الاحد (9 اذار 2025) الا ان محافظ البصرة أسعد العيداني، باشر صباح اليوم الأحد، في مقر هيئة الاستثمار مهامه رئيساً للهيأة من موقع أدنى، وفقاً لأمر إداري صدر سابقاً منه بتكليف نفسه بالمنصب.