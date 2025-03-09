مفوضية الانتخابات تعلن عن أعداد الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية المقبلة

صرّحت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد 9 آذار 2025، عن أعداد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث ذكرت المفوضية من خلال وثيقة، أن "أكثر من 28 مليون ناخب عراقي سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة".

ومن الجدير بالذكر أن عدد الناخبين، الذين كان يحق لهم المشاركة في انتخابات 2021، بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375، فيما كان عدد الناخبين في انتخابات عام 2018، هو 24 مليونا و352 ألفا و253 ناخبا.