الأخبار

مفوضية الانتخابات تعلن عن أعداد الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية المقبلة


صرّحت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد 9 آذار 2025، عن أعداد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث ذكرت المفوضية من خلال وثيقة، أن "أكثر من 28 مليون ناخب عراقي سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة".

ومن الجدير بالذكر أن عدد الناخبين، الذين كان يحق لهم المشاركة في انتخابات 2021، بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375، فيما كان عدد الناخبين في انتخابات عام 2018، هو 24 مليونا و352 ألفا و253 ناخبا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير العدل يوجّه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز تأهيل سجن بغداد المركزي
محافظ البصرة يتجاهل قرار مجلس المحافظة ويباشر بمهام رئاسة هيئة الاستثمار!
مفوضية الانتخابات تعلن عن أعداد الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية المقبلة
أمين بغداد يوجه دوائر البلدية بالعمل على مدار الساعة لتصفير الشوارع من مياه الأمطار
القضاء الإداري يصدر أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى
وزارة النقل تنسق مع الجهات الأمنية لتقليص المجالات الجوية العسكرية
اعتقال احد الارهابيين السوريين بالعاصمة بغداد بعد تحريضه على إبادة السوريين ودعمه للعصابات الارهابية وجرائمها في سوريا .
المحافظات التي قررت تعطيل دوام المدارس غداً
محافظة بابل تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأحد
الإقامة تبعد 21 أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة بمحافظة بابل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك