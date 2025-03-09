القضاء الإداري يصدر أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى

أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، إذ أعلنت المحكمة عن قرارها، اليوم الأحد، بناء على طلب مقدمة من الحاصود إلى القضاء، واستيفاء القضية لكامل الشروط المطلوبة في إصدار هكذا قرار، بحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت يوم الأربعاء الماضي، على إقالة رئيسه أحمد الحاصود، وتبع القرار، بيان صادر عن تحالف العقد الوطني، كشف فيه عن تفاصيل الجلسة التي صدر على أثرها القرار.