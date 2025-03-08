المحافظات التي قررت تعطيل دوام المدارس غداً

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل دوام المدارس يوم غد وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وأعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد للمدارس فقط.

كما أعلنت تربية محافظة المثنى، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس كافة ليوم غد الاحد.

بدوره، أعلن محافظ الأنبار محمد نوري الدليمي تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأحد، نظرا لغزارة الأمطار.

وأعلنت مديريات التربية في بغداد تعطيل دوام المدارس ليوم غد الأحد بسبب الأحوال الجوية.

كذلك، أعلنت مديرية تربية كربلاء تعطيل الدوام الرسمي يوم غدا ويشمل فقط المدارس الكرفانية في الأقضية والنواحي.

وأعلن مجلس محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد للمدارس فقط بسبب الاحوال الجوية.

الى ذلك، أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، من أجل اتمام تصريف مياه الامطار من المناطق غير المخدومة والمدارس والسيطرة على السيول.

وفي بابل، وبسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار، قرر مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد 2025/3/9 عدا الدوائر الأمنية والخدمية.