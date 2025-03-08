الاستخبارات والامن تطيح بمسؤول "التمويل والدعم" في داعش بصلاح الدين

اعلنت مديرية الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم السبت (8 اذار 2025)، الاطاحة بمسؤول "التمويل والدعم" لعناصر داعش في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان،، إن "خلية المهمات الخاصة التابعة لها، تمكنت بعملية نوعية وبجهد استخباري دقيق من الإطاحة بإرهابي خطير في محافظة صلاح الدين".

واضافت أن "هذا الإرهابي كان يعمل بما يسمى مسؤول التمويل والدعم اللوجستي وعنصر استخباري لدى عناصر داعش الإرهابية، وصادره بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".