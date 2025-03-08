رئيس الوزراء يعلن إفتتاح جسر الفتحة الذي يربط محافظتي صلاح الدين وكركوك

انتهت ازمة معاناة المواطنين لسالكي الطريق بين المحافظتين بعد دفع الأموال لعبور قنطرة بُنيَت من قبل أحد المستثمرين، بعد اعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بافتتاح جسر الفتحة الذي يربط محافظتي صلاح الدين وكركوك، حيث ذكرت قناة السومرية انه "بعد أكثر من عشرة أعوام على استمرار معاناة المواطنين ودفعهم الاموال لقاء عبورهم على الجسر العائم (القنطرة)، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت، جسر الفتحة والذي سيكون متاحا للجميع".

وأضاف ان "العمل بهذا الجسر تلكئ لخمسة أعوام"، مشيرا الى ان "مدة إنجازه بلغت 900 يوم".

والجسر هو "الفتحة" الرئيس، وكان قد تدمر منذ عدة سنوات، حتى تم تصنيع "القنطرة"، ويربط قضاء بيجي بمحافظة كركوك، مروراً بقضاء الحويجة، ليضع المستثمر صاحب الجسر تسعيرات مختلفة للسيارات.

وبذلك أنهى افتتاح جسر الفتحة اليوم معاناة الكثيرين من سهولة العبور بين المحافظتين وعدم دفع الأموال للمستثمر بعد مناشدات المواطنين الى الجهات المسؤولة.