وزارة العدل: جميع مديريات الوزارة تعمل بنظام الجباية الإلكترونية (pos)

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن إجراءاتها بشأن تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني في الدوائر العدلية والعقارية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، للوكالة الرسمية إن "جميع المعاملات في الوقت الحاضر تنفذ بطريقة إلكترونية، باستثناء بعض المعاملات البسيطة التي يراجع بها مرة واحدة، كأتعاب المحاماة أو أجور الخبراء".

وأضاف، أن "جميع مديريات الوزارة تعمل الان بنظام الجباية الإلكترونية (pos)".

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق، عن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني(pos) في استيفاء الرسوم، وإتاحة الخدمة في جميع دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات، وتم رفد جميع الدوائر بأجهزة الاستقطاع إضافة الى فتح حسابات إلكترونية ليتم تحويل المبالغ لها خلال عملية استيفاء الأجور، فضلاً عن تدريب المحاسبين وتطوير خبراتهم للعمل على النظام لضمان الدقة والسرعة في الإجراءات.