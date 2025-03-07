حالة الطقس: تحذيرات من أمطار غزيرة ورعدية في أغلب مناطق البلاد

حذر المهتم بالطقس، علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، من تقدم وتعميق المنخفض الممطر الذي بدأ تأثيره على البلاد منذ صباح اليوم، متسببا في تساقط أمطار غزيرة في جنوب العراق، مع تحركه نحو المناطق الوسطى والجنوبية خلال الساعات القادمة، إذ أوضح الزيادي، أن "الأمطار الغزيرة ستستمر بشكل متقطع حتى منتصف الليل، مع وجود مناطق مرشحة لتساقط أمطار رعدية شديدة، مما قد يؤدي إلى غرق المناطق المنخفضة والطرق".

كما بيّن أن "العاصمة بغداد، وصلاح الدين، وأغلب محافظات الفرات الأوسط، والمثنى، وشمال ميسان، وواسط، والأنبار، ستشهد أمطارا غزيرة قد تتجاوز 20 ملم". وأضاف، أن "الأمطار ستعود غدا في المناطق الشمالية، حيث ستكون بين متوسطة إلى غزيرة في بعض الأجزاء، قبل أن تمتد مجددا إلى المناطق الوسطى والشرقية".