مناشدات نيابية للنزاهة بالتدخل: تفاصيل جديدة لجهة سياسية متنفذة في شركة نفط الوسط!

صرّح النائب ياسر الحسيني، اليوم الجمعة، عن معلومات تخص المدعو امجد "أبو دلال" المسؤول الاقتصادي لجهة سياسية متنفذة في شركة نفط الوسط، حيث ذكر الحسيني لقناة السومرية، ان "هناك معلومات وردت لنا ان المدعو امجد "أبو دلال" هو المسؤول الاقتصادي لجهة سياسية متنفذة في شركة نفط الوسط".

وأضاف ان "المعلومات اكدت ان لا اجراء يمر في الشركة الا من بعده والتفاهم على نسب الرشى والعمولة". فيما دعا الحسيني "هيئة النزاهة الى تقصي الحقائق حول هذا الموضوع واحالة من تثبت ادانته الى القضاء العادل".