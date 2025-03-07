أمانة بغداد تعلن جاهزيتها لمواجهة موجة الأمطار في العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن جاهزيتها التامة لموجة الأمطار المرتقبة في العاصمة، حيث ذكر مدير العلاقات والإعلام في الأمانة، محمد الربيعي، إن "أمانة بغداد أكملت جميع استعداداتها لمواجهة موجة الأمطار، التي من المتوقع أن تهطل في العاصمة".

كما أوضح الربيعي، إلى أن "دائرة مجاري بغداد قامت بالسيطرة على المضخات والخطوط الناقلة"، لافتا إلى تواجد أمين بغداد والوكلاء والمدراء العامين في غرفة العمليات لمتابعة الموقف واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي كميات من الأمطار قد تتجاوز الطاقة الاستيعابية.

فيما طمأن الربيعي، المواطنين، بأن "أمانة بغداد قادرة على السيطرة على كميات الأمطار المتوقعة بفضل تجهيز جميع شبكات ومحطات الأمطار والخطوط الناقلة".