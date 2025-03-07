القبض على زعيم أكبر الاقتصاديات في العراق أثناء تواجده في وزارة الإعمار والإسكان

كشف النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على زعيم أكبر الاقتصاديات في العراق أثناء وجوده في وزارة الإعمار والإسكان، إذ ذكر السلامي في منشور عبر فيسبوك، أنه تم القبض على هذا الشخص في هيئة تنظيم المدن، وهي إحدى الهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح السلامي، أن مصطلح "المكاتب أو اللجان الاقتصادية" قد ظهر بعد عام 2003 في العراق، ويرتبط بشكل وثيق بالأحزاب السياسية في مناطق وسط وجنوب البلاد، حيث يعمل المسؤولون الحكوميون التابعون لتلك الأحزاب على تأمين الحصص المالية للأحزاب السياسية عبر العقود والصفقات التي تبرمها الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما يجعل هذا المصطلح مرتبطا بشكل كبير بالفساد المالي والإداري في العراق.

كما أرفق السلامي مع منشوره وثيقة تكشف عن تغييرات إدارية في الوزارة، بما في ذلك إنهاء تكليف حامد عبد حمد من مهامه في هيئة تنفيذ المدن الجديدة، وتكليفه بمهام معاون مدير عام شركة حمورابي العامة، كذلك بيّنت الوثيقة تكليف الخبير نهلة كامل علوان معاون مديرية التخطيط العمراني بمهام مدير هيئة تنفيذ المدن الجديدة.

فيما علّق السلامي على الوثيقة قائلا: "ما هو سبب التغيير؟"، مما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذه التعديلات.

وفي ذات الصدد، استضافت لجنة الاستثمار والتنمية في 12 من شهر شباط الماضي رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حيث أكدت اللجنة على أهمية ضمان الشفافية في الإجراءات، ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع المدن الجديدة، مشددين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالبنى التحتية والإسكان.