رئيس الوزراء يستذكر السيد عبد العزيز الحكيم: لقد جسد كل معاني الوطنية والإخلاص

استذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السيد عبد العزيز الحكيم مؤكدا انه جسد كل معاني الوطنية والإخلاص.

وقال في بيان:" تحلّ علينا الذكرى السابعة عشرة لرحيل السيد عبد العزيز الحكيم، بعد عمر قضاه في الجهاد والعلم والدفاع عن العراق والعراقيين، بمختلف انتماءاتهم بمواجهة النظام الدكتاتوري المُباد".

واضاف السوداني:" ان السيد عبد العزيز الحكيم جسد كل معاني الوطنية والإخلاص، التي استمدها من سيرة أسرته الكريمة، والتي قدمت التضحيات الكبيرة في سبيل حرية العراق، بما تربت عليه في كنف مرجعية السيد محسن الحكيم (قُدّس سره الشريف)".

وتابع:" بعد سقوط الدكتاتورية، وتحرر البلاد من أغلالها، عاد إلى الوطن ليسهم في بناء العراق الديمقراطي الحرّ الذي يتساوى فيه الجميع تحت ظلّ الدستور والقانون، بعيداً عن الإقصاء أو التهميش".

واختتم بالقول:" تغمد الله السيد عبد العزيز الحكيم بواسع رحمته ورضوانه، ونعزي بهذه المناسبة سماحة السيد عمار الحكيم، وأسرة آل الحكيم الكريمة، وكل محبي السيد الفقيد".