أمناء العتبات يجتمعون في مرقد الإمام علي (ع).. أمسية رمضانية لمناقشة المشاريع والخدمات المقدمة للزائرين

عقدت العتبة العلوية المقدسة أمسية رمضانية لأمناء العتبات المقدسة في العراق ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة في مرقد الإمام علي (ع)، حضرها وفد العتبة الحسينية والعسكرية والعباسية المقدسة.
وذكر مسؤول إعلام العتبة العلوية حيدر رحيم ان " اللقاء شهد مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة للزائرين ودراسة البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها لتعزيز الأداء وتحسين مستوى الخدمة.
وأضاف "أكد المجتمعون أهمية تبادل الخبرات بين العتبات المقدسة في مختلف المجالات، وضرورة دعمها ماليًا ولوجستيًا لضمان استمرارية الخدمات المقدمة ، كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات الدورية لتعزيز التنسيق بين الأقسام المعنية، وتطوير آليات العمل المشترك لتحقيق أفضل النتائج في خدمة الزائرين.
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