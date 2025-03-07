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بكل وقاحة أردوغان يصرح علنا : دفعنا بالإرهاب الى سوريا والعراق لتأمين حدودنا


صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، (6 آذار 2025)، بان الحكومة التركية نجحت بعد جهود كبيرة بــ "دفع الإرهاب" بعيدا عن أراضيها نحو العراق وسوريا، وحققت بذلك تأميناً كاملا لمناطقها. 

وقال اردوغان خلال مأدبة إفطار ، ان: "الحكومة التركية وقواتها العسكرية، نجحت بمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا ودفعه بعيدا داخل تلك البلدان وتامين حدودها، مشددا "الهدف الان هو خلق سلام مستمر واستقرار دائم في المنطقة برمتها". 

يشار الى ان الحكومة التركية، تبحث الآن مع قوات حزب العمال الكردستاني خطة سلام تتضمن إلقاء سلاح الحزب والتوقف عن القتال ثم التوجه الى العمل السياسي داخل تركيا، الامر الذي لاقى ترحيبا من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق.

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