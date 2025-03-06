الأخبار

وزارة التخطيط: استراتيجية مكافحة الفقر ستعتمد على بيانات التعداد السكاني لتوجيه السياسات التنموية


أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، أن استراتيجية مكافحة الفقر ستعتمد بشكل أساسي على بيانات التعداد السكاني العام، مشيرة إلى أن نتائج التعداد ستكون أساسا لتعديل مسارات الخطة الخمسية التي تم إطلاقها في عام 2024، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "البيانات المستخلصة من التعداد العام للسكان ستوفر صورة تفصيلية عن الواقع العراقي"، مضيفا أن هذه البيانات ستعرض على الجهات المعنية لتوجيه السياسات التنموية نحو سد الفجوات في مختلف القطاعات.

وبيّن الهنداوي، أن "الوزارة تعمل حاليا على إعداد تقرير مفصل يحدد الفجوات التنموية التي كشفها التعداد، سواء على مستوى الخدمات، البنية التحتية، المشاريع، أو الوحدات الإدارية، بدءا من أصغر وحدة إدارية وصولا إلى القرى والنواحي".

وأضاف، أنه "بناء على نتائج التعداد، سيتم تعديل مسارات الخطة الخمسية التي أطلقت في عام 2024، حيث شكلت فرق ولجان متخصصة لمعالجة هذه الجوانب"، مؤكدا، على أن "الوزارة تعتزم إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر لخمس سنوات بعد شهر رمضان، مستفيدة من بيانات التعداد لتوجيه مساراتها".

كما أوضح  أن "أحد الأهداف الرئيسية للتعداد هو ضمان التوزيع العادل للواردات بين المحافظات"، مشيرا إلى أن "التقديرات السابقة كانت تعتمد على التخمين، أما الآن فسيتم تخصيص الموارد بناء على أرقام دقيقة وموثوقة، مما يضمن حصول كل محافظة على مستحقاتها وفق عدد سكانها الفعلي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التخطيط: استراتيجية مكافحة الفقر ستعتمد على بيانات التعداد السكاني لتوجيه السياسات التنموية
الأنواء الجوية: البلاد على موعد مع أمطار وعواصف رعدية خلال الأيام القادمة
رئيس الوزراء يزور المتحف العراقي للاطلاع على الآثار المستردة
جدول أعمال مجلس النواب ليوم السبت المقبل
النزاهة تضبط 16 متهماً متلبسين بالتجاوز على أرض عائدةٍ لوزارة الدفاع
انحراف عنيف لقطار الفلوجة للمسافرين في خان ضاري
مجلس محافظة نينوى يصوت على إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود
محافظ البصرة ينهي تكليف رئيس هيئة استثمار البصرة (علاء عبدالحسين )من منصبه
نقابة أطباء العراق تقدم شكوى الى هيئة الاعلام والاتصالات ضد قناة الشرقية بسبب المحتوى السيء
مجلس وزاري يناقش تعزيز إجراءات أمن حدود العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك