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النزاهة تضبط 16 متهماً متلبسين بالتجاوز على أرض عائدةٍ لوزارة الدفاع


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، (5 آذار 2025)، عن تفكيك شبكةٍ مُؤلَّفةٍ من (16) مُتَّهماً، وضبطهم مُتلبّسين بسرقة الأتربة من إحدى الأراضي العائدة لوزارة الدفاع.

 وذكر بيان للنزاهة،، ان "العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مباشرٍ من قاضي التحقيق، تمت بعد تأليف فريق عملٍ من مُديريْـة تحقيق بغداد؛ للتقصّي والتحرّي عن المعلومات التي وردت إليها، حول إقدام شبكةٍ مُؤلَّفةٍ من عددٍ من الأشخاص على سرقة أتربةٍ من أرضٍ عائدةٍ لوزارة الدفاع". 

وأوضح، إنَّ "فريق العمل أسرع إلى موقع الأرض، بعد استحصاله الأمر القضائيّ الصادر عن قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثانية، ولدى اضطلاعه بعمليَّة التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات التي تلقاها، تمكَّن من الإيقاع بـ (16) مُتَّهماً مُتلبّسين بسرقة الأتربة من أرضٍ تقع غرب العاصمة بغداد تعود لوزارة الدفاع".

وأضاف البيان، إنَّ "العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع قوات الرد السريع، أسفرت أيضاً عن ضبط عجلاتٍ مُختلفةٍ، توزَّعت بين (8) لوريات، و (3) شفلات وحفارتين، فضلاً عن ضبط ختمين باسم معملٍ ومقلعٍ أهليْين، ووصولاتٍ عائدةٍ للمعمل، داخل كرفان تمَّ نصبه وسط قطعة الأرض". 

ونوَّه الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الستة عشر، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".

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النزاهة تضبط 16 متهماً متلبسين بالتجاوز على أرض عائدةٍ لوزارة الدفاع
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