انحراف عنيف لقطار الفلوجة للمسافرين في خان ضاري

أفاد مصدر في وزارة النقل، اليوم الأربعاء (5 آذار 2025)، بانحراف قطار الفلوجة للمسافرين عن مساره دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وقال المصدر ، إن "قطار المسافرين من بغداد إلى الفلوجة انحرف بشكل عنيف عن مساره في الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم في منطقة خان ضاري، مما أدى حدوث اضرار كبيرة في القطار دون وقوع ضحايا أو إصابات".

وأضاف، أنه "يجري العمل على رفع القطار منذ الساعات الأولى للحادث الذي لم تعرف أسبابه لغاية الآن".