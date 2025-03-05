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جهاز الامن الوطني يطيح بأخطر شبكة لترويج المخدرات في بغداد


صرّح جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية الإطاحة بأخطر شبكة لترويج المخدرات في بغداد، إذ ذكر الجهاز في بيانه، انه "ضمن سلسلة العمليات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المتخصصة بتجارة المواد المخدرة في العاصمة بغداد بعد متابعة استخباراتية دقيقة وجهد ميداني متواصل استمر لثلاثة أشهر".

 وأوضح ان "العملية أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر الشبكة ومن خلال سير التحقيقات استطاعت مفارزنا من اعتقال جميع أفرادها والبالغ عددهم (9) متهمين يمثلون العناصر الرئيسية في هذه الشبكة الإجرامية".

 كما ذكر ان "التحقيقات الأولية مع المتهمين أفضت إلى الكشف عن المخزن الرئيسي للمواد المخدرة في شرقي العاصمة بغداد وضبط بداخله كميات كبيرة من المخدرات تمثلت في ثلاثة ونصف كيلوغرام من مادة الماريجوانا، و220 علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين، بالإضافة إلى سلاح نوع مسدس والعثور في وقت لاحق على 458 قطعة من مخدر LSD مخبأة في منزل أحد المتهمين".

 وأضاف انه "تم إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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جهاز الامن الوطني يطيح بأخطر شبكة لترويج المخدرات في بغداد
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