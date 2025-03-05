وزارتا البيئة والصحة تعهدتا بالقضاء على تلوث الهواء بحلول 2028

أكد وزيرا البيئة هه لو العسكري والنفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، على ضرورة القضاء على التلوث الناتج عن حرق الغاز المصاحب في البلاد بحلول عام 2028، وذلك خلال لقاء جمعهما لبحث جهود معالجة الانبعاثات وتطبيق المعايير البيئية في المعامل، إذ ذكرت وزارة البيئة في بيان، إن اللقاء تركز على عدد من الملفات المهمة، أبرزها دعم صندوق حماية وتحسين البيئة، وتطوير أسواق الكربون عبر الشركة العامة لسندات الكربون.

كما ناقش الوزيران الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية الوقود المستخدم في محطات الكهرباء ومعامل الطابوق بهدف خفض الانبعاثات الضارة.

في حين أكد وزير البيئة، على أهمية تكثيف الجهود لمعالجة التلوث وتعزيز التعاون في مجال مراقبة الانبعاثات، مشددا على ضرورة تزويد الجهات المختصة بأجهزة حديثة لقياس مستويات التلوث.

بالمقابل، أشار وزير النفط إلى التزام وزارته بالتعاون مع الفرق الرقابية ودعم المبادرات البيئية، لافتا إلى أهمية تطبيق المعايير البيئية الحديثة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

وأضاف عبد الغني، أن الحكومة نجحت في إبرام عقود استثمار الغاز المصاحب، وهو ما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028، بالإضافة إلى القضاء على التلوث الناتج عن حرق الغاز في الهواء، في خطوة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتحسين البيئة في البلاد.