رئيس الوزراء يتلقى دعوة من نظيره التركمانستان لحضور منتدى السلام في عشق آباد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية تركمانستان، سردار بردي محمدوف، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والغاز، إذ أوضح المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن المباحثات الهاتفية تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، ودعم الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مشاريع الطاقة وخاصة في مجالات الغاز، المنتجات النفطية، والطاقة المتجددة.

كذلك تلقى السوداني، دعوة من محمدوف لحضور المنتدى الدولي للسلام الذي سيعقد في العاصمة عشق آباد في كانون الأول المقبل، حيث سيناقش المنتدى عددا من القضايا الدولية الراهنة، والتنمية المستدامة، والتعاون المشترك.

ومن الجدير بالذكر أن العراق وقع في أكتوبر 2024 اتفاقا مع تركمانستان لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب يوميا عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.