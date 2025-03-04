الكويتية فجر السعيد تعتذر لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي

قدمت الاعلامية الكويتية، فجر السعيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، اعتذارها لرئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري.

وقالت السعيد في منشور على حسابها في منصة (إكس): "حرصا مني على العلاقات الطيبة الكويتية العراقية بين البلدين بشخصي وبصفتي اعلامية لحميد رشيد فليح الشطري اعتذر له لشخصه الكريم وكافة أفراد أسرته الكرام وبصفته ومنصبه كرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مما قد بدر مني من اخطاء وخير الخطائين التوابون ونلتمس منكم الصفح و التسامح والتصالح في الدنيا ويوم الدين واختم اعتذاري بقول الله عز وجل: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله)".

وأضافت "هذا اعتذار مني وكل عام وانتم بخير".

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد قررت في 13 من شباط الماضي حبس الاعلامية المثيرة للجدل فجر السعيد لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ "بتهمة أمن دولة، إضافة الى إذاعة أخبار كاذبة ونقل خبر مختلق".

وفي 20 من نفس الشهر قررت المحكمة ذاتها، إخلاء سبيل السعيد بكفالة 1000 دينار كويتي في قضية الإساءة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تنازل محامي السفارة العراقية عن شكواه.

يشار الى ان سفارة العراق في دولة الكويت، أعلنت في (13 شباط 2025) عن سحب الدعوى القضائية المقدمة ضد السعيد، تنفيذًا لتوجيهات السوداني بعد صدور اعتذار رسمي منها.