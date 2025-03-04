تحرير أوكرانيات وجنسيات متعددة بعد احتجازهن في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، بتحرير نساء أوكرانيات وجنسيات متعددة بعد احتجازهن في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر انه "وبعد ورود مناشدة من مجموعة من العاملات الاجنبيات الى منظمة المجتمع الدولي لحقوق الانسان (UN) محتجزات داخل بناية في منطقة زيونة، تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى المكان عبارة عن شقة داخل احد البنايات".

وأشار الى "تحرير ثلاث عاملات من الجنسية الاوكرانية وثلاث أخريات من الكازاخستانية وواحدة طاجيكستانية، يعملن في مركز تجميل".

ونوه المصدر الى "تحرير المحتجزات وإلقاء القبض على شخص كان يتواجد بالبناية وضبط بحوزته 7 جوازات سفر تعود الى العاملات، وتم تسليم جميع الاطراف الى مكافحة الاتجار بالبشر".