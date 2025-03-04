الصحة تتعاقد مع شركة صينية لإنشاء مستشفى 100 سرير في العزيزية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، عن تعاقدها مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء مستشفى سعة 100 سرير في قضاء العزيزية بمحافظة واسط، ضمن خطة لتطوير البنية التحتية الصحية في العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح صحفي إن "المستشفى المزمع إنشاؤه يعد جزءًا من مشروع شامل لإنشاء 16 مستشفى في مختلف الأقضية والنواحي في محافظات العراق، حيث ستتولى الشركات الصينية تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الصحية".

وأضاف البدر أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى محافظة المثنى أسفرت عن المضي قدمًا في بناء مستشفى جديد سعة 100 سرير، ضمن المشروع نفسه".

وأشار إلى أن "توجيهات وزير الصحة، صالح الحسناوي، تقضي بسرعة العمل لإنجاز هذه المستشفيات بهدف تحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الأقضية والنواحي البعيدة عن المستشفيات القائمة حاليًا، مع السعي لتوفير خدمات صحية متكاملة في جميع أنحاء البلاد".