رئيس الجمهورية يدعو إلى التصدي لمشاريع تهجير الفلسطينيين من أرضهم

دعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، إلى التصدي لمشاريع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقال رشيد في كلمته في القمة العربية الطارئة في العاصمة المصرية القاهرة: "نجدد موقفنا الثابت والداعي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد، ان "العراق يدين بشدة قرار الكيان الصهيوني بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا (UNRWA) على الأراضي المحتلة، والدعوة لتهجير مليوني فلسطيني من أراضيهم في غزة إلى أراضي دول أخرى".

وحذر رشيد "من الآثار الكارثية للمشاريع التي تستهدف تصفية الفلسطينيين وحرمانهم من أحقيتهم بأرضهم والتبعات الخطيرة التي ستؤول على دول المنطقة بما يهدد الاستقرار والأمن".

ودعا "المجتمع الدولي والإسلامي للتحرك السريع والتصدي بشكل موحد وحازم لجميع المشاريع التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وبلادهم دون وجه حق".

كما دعا رشيد، إلى "التحرك العاجل لإعادة إعمار قطاع غزة، ونجدد دعوتنا إلى إنشاء صندوق لإعادة إعمارها ووضع تقييم مدروس يحدد الاحتياجات".

وشدد على، ان "العراق يرفض وبشدة أية محاولة لإيجاد مكان بديل للفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية ومصادرة أراضيهم".