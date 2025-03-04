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اعتقال محكوم غيابيا بالإعدام في ذي قار


أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الثلاثاء، عن اعتقال محكوم غيابيا بالإعدام شنقا.

وقالت الشرطة في بيان، "من خلال الاستمرار بالإجراءات الامنية التي يؤكد على تنفيذها قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي تمكن قسم شرطة الرفاعي بالاشتراك مع فوج الطوارئ الثاني وحضيرة استخبارات الفوج ومكتب مكافحة الإجرام من القبض على متهم محكوم غيابيا بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي".

وأشار البيان الى "اتخاذ بحقه الاجراءات القانونية وتوقيفه اصوليا".

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