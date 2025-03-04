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 أمطار غزيرة تشمل مناطق متفرقة من البلاد وذروة الموجة الجمعة


توقع المهتم بالطقس، علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، بدء دخول المنخفض الجوي الممطر القادم من البحر الأحمر ظهر وعصر اليوم، حيث سيؤثر في البداية على المناطق الجنوبية الغربية، قبل أن يتوسع مساء ليشمل كافة مدن الجنوب والفرات الأوسط بأمطار ديمية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، إذ أوضح الزيادي أن الأمطار ستزداد توسعا وكثافة خلال صباح ونهار غد الأربعاء، حيث ستشمل مناطق مختلفة من وسط وجنوب البلاد.

وبيّن أنه رغم توقفها مؤقتا بين ليلة الأربعاء وظهر الخميس، إلا أن ذروة المنخفض الماطر ستبدأ مع فجر ونهار الجمعة، حيث ستتكاثف السحب المحملة بالأمطار الغزيرة، مع تحذيرات من هطولات رعدية شديدة قد تتجاوز 44 ملم في بعض المناطق.  

كما لفت إلى أن الأقسام الشمالية ستشهد أمطارا متفرقة، فيما ستكون الهطولات أكثر غزارة في الوسط والجنوب، مؤكدا على ضرورة استعداد البلديات لمواجهة هذا المنخفض، الذي يعد الأقوى منذ فترة، داعيا، إلى تجنب السفر يومي الجمعة والسبت نظرا للظروف الجوية غير المستقرة.

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