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رئيس بعثة الأمم المتحدة يثمن الدعم الجاد للحكومة بإطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية


ثمن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، محمد الحسّان، اليوم الثلاثاء، الدعم الجاد للحكومة العراقية بإطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)، إذ ذكر الحسان في بيان تلقته الوكالة الرسمية: "نتشرف بأن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب العراقي بمناسبة يوم المرأة العراقية"، مثنياً "على الأدوار التي قامت وتقوم بها المرأة العراقية والتضحيات التي قدمتها على مر العصور".

وأضاف: "لا تفوتنا الفرصة سوى التأكيد على الدور المحوري للمرأة العراقية ومساهماتها في الدفاع عن الحقوق، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والمحافظة على تماسك المجتمع"، مثمناً "عالياً الدعم الجادّ الذي قدمته الحكومة العراقية بإطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)، وتشكيل المجلس الأعلى لشؤون المرأة واللجنة العُليا لدعم المرأة سياسياً، وإطلاق برامج التنمية والتطوير للمرأة في شتى القطاعات".

ودعا الحكومة وشعب العراق إلى "المحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت وتدعيمها لما فيه خيرُ ومصلحةُ العراق"، لافتاً الى أن "المرأة العراقية كانت ولا تزال نموذجاً مشرّفاً للمرأة حول العالم، ونتطلع إلى مزيدٍ من المشاركة لها في مختلف القطاعات ضمن الرسالة السامية والنبيلة لدور المرأة المساهم في استقرار ورفعة وازدهار العراق وتطوره".

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رئيس بعثة الأمم المتحدة يثمن الدعم الجاد للحكومة بإطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية
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