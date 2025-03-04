مديرية مرور السليمانية: إختلاس 100 ألف دولار و اختفاء موظف الحسابات !

اختلس موظف في مديرية مرور السليمانية مبلغا ماليا يقارب 100 ألف دولار أمريكي قبل أن يختفي عن الأنظار، وفقا لمصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية وتحديد مكان المتورط، إذ أشارت المصادر، إلى أن المبلغ المختلس لم يعثر عليه في خزينة المديرية منذ ثلاثة أيام، ما يرجح أن عملية السحب تمت قبل اختفاء الموظف المعني، الذي يعمل في قسم الحسابات.

كما أكدت المصادر، على أن الموظف لم يحضر إلى عمله منذ الحادثة، فيما تم إغلاق رقم هاتفه، مما عزز الشكوك حول هروبه بعد تنفيذ عملية الاختلاس.

فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لتعقب الموظف واستعادة الأموال المختلسة، وسط تساؤلات حول كيفية تمكنه من سحب هذا المبلغ دون اكتشاف الأمر فورا، وما إذا كانت هناك أي شبهات تواطؤ داخلية سهلت تنفيذ العملية.