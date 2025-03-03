الشيخ همام حمودي يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت

اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت، فيما اعرب السفير الكويتي عن دعم بلاده لجهود العراق في مختلف المجالات.

وقال مكتب الشيخ حمودي في بيان، ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي استقبل، في مكتبه اليوم، السفير الكويتي في بغداد، حسن محمد الزمان"، مبينا انه "جرى التباحث حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في العراق، إلى جانب مناقشة القمة المزمع عقدها في بغداد".

وأكد الشيخ حمودي خلال اللقاء "أهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت"، مشددًا على دور البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى أن "القمة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات العربية والإقليمية، وتأكيد دور العراق المحوري في القضايا المشتركة".

من جانبه، أعرب السفير الزمان عن "دعم الكويت لجهود العراق في مختلف المجالات"، مؤكدًا اهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين .