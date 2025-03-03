فضائية العتبة العلوية تطلق بثها الجديد بتقنية 4K

افتتحت الأمانة العامَّة للعتبة العلوية (الكونترول) الجديد لفضائية العتبة المقدسة.

وقال رئيس قسم الإعلام حيدر رحيم " الافتتاح يعد إنجازًا نوعيًّا في مجال الإعلام بتقنية 4k عالية الدقة، ليكون من ضمن الأنظمة الأحدث من نوعها في العراق، ما يُعزّز جودة البث الفضائيّ والرقميّ.

وأشار رحيم إلى أن (الكونترول) الجديد يعتمد على أحدث أنظمة البث الرقميّ، ويضم مركز تحكُّم رئيسيًّا (ماستر كونترول روم)، بالإضافة إلى غرفة مخصّصة للبث المباشر، بما يُحقّق أعلى معايير الجودة في نقل الفعاليّات الدينية والثقافية التي تُنظّمها العتبة العلوية.