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وزارة الدفاع تفتح باب التقديم للدورة التأهيلية 89


أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، (3 آذار 2025)، عن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية 89 لحملة شـهادة البكالوريوس مـن خريجي الكليات المدنيـة

وذكر بيان للدفاع ان "الاكاديمية العسكرية، تعلن عن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية الرقم/89، لحملـة شـهادة البكالوريوس مـن خريجي الكليات المدنيـة (المدنيين)، للفترة من 4 – 7 آذار الجاري، من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم على الرابط

وأشار البيان الى ان "رابط التقديم سيفتح في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وحسب شروط التقديم والاختصاصات المطلوبة المبينة ادناه، شروط التقديم:

1. عراقياً ومن ابوين عراقيين. 

2. اكمل (20) سنة من عمره، وأن لا يزيد على (26) سنة للمدنيين، وعلى ان لا يزيد عن (28) سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع عند بدء التقديم للدورة باليوم والشهر والسنة (2000/1/1) 

3. حسن السمعة والاخلاق والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. 

4. حاصل على شهادة البكالوريوس من احدى الكليات المدنية الحكومية أو الاهلية  المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

5. غير مفصول من الدورات المفتوحة في الكليات العسكرية او فشل في الدراسة فيها او مرتكب لجريمة الغياب او الهروب من الجيش. 

6. مستوفياً لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية والنفسية ولا توجد فيه عاهات جسدية ووشوم. 

7. لا يقل طوله عن (١٦٥) سنتيمتراً.

8. يخضع المتقدم للفحص الطبي الخاص بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. 

الأختصاصات المطلوبة: (عام وسيتم اختيار الاختصاص المطلوب حسب احتياج وزارة الدفاع)  

المستمسكات المطلوبة عند التقديم:-

1. الاستمارة الالكترونية بعد ملئها بالمعلومات من الموقع الالكتروني الرسمي الوزارة الدفاع. 

2. البطاقة الوطنية اصلية مع (6) نسخ ملونة للمتقدم ولوالديه وفي حالة وفاة أحد الوالدين جلب صورة قيد صادرة من دائرة النفوس.

3. البطاقة التموينية اصلية مع (6) نسخ ملونة.

4. بطاقة السكن اصلية مع (6) نسخ ملونة. 

5. صور ملونة ذات خلفية بيضاء عدد (6). 

6. تأييد السكن (اصلي) مثبت فيه العنوان بشكل دقيق مع اقرب نقطة دالة مصادق من الوحدة الادارية والامن الوطني مع (3) نسخ ملونة. 

7. جلب كتاب تأييد من الوحدة بالنسبة للمتقدمين من العسكريين يؤيد استمراره بالخدمة مع نموذج تقييم الآمرين.

8. عقد الزواج (الاصلي) للمتقدم او الابوين مع (2) نسخ ملونة.

9. وثيقة التخرج (اصلية) مع (4) نسخ ملونة او تأييد تخرج متضمناً المعدل النهائي على ان يتم جلب الوثيقة الاصلية مصدقة قبل موعد المقابلة النهائية. 

10. جلب كتاب تأييد من مؤسسة الشهداء للمتقدمين على ان يكون (للاب، والام) حصراً معزز بالنظام الالكتروني (الباركود)، ولم يمر عليه سنة من تاريخ اصداره.

11. توضع المستمسكات اعلاه بفايل بلاستيكي نوع (مانيلا) اللون الازرق للمدنيين، واللون الاحمر لأبناء الشهداء، واللون الاخضر- لمنتسبي وزارة الدفاع. 

الاختصاصات: 

1.علوم رياضيات

2.هندسة كهرباء

3.هندسة حاسبات

4.هندسة طائرات

5.علوم فيزياء

6.هندسة تبريد وتكييف 

7.علوم كيمياء

8.هندسة كيمياء

9.هندسة تقنيات الطيران

10.هندسة ميكانيك 

11.هندسة ميكانيك طائرات

12.علوم حاسوب

13.تقنيات المعلومات

14.هندسة طرق وجسور

15.تقنيات حاسوب

16.هندسة مواد

17.هندسة مساحة

18.الكترونيك

19.هندسة اتصالات

20.هندسة مدنية

21.هندسة طيران

22.هندسة مكائن طائرات

23.برمجة

24.هندسة بناء وانشاء

25.هندسة كهرو ميكانيك

26.هندسة ميكانيك

27.هندسة كهرو ميكانيك ملاحة وتوجيه

28.تقنية هندسة ميكانيك

29.قسم هندسة الطائرات

30.ادارة اعمال

31.اعلام

32.العلاقات العامة

33.ترجمة

34.فنون جميلة

35.الصحافة

36.ادارة مالية

37.التدريب البدني وعلوم الرياضة

38.تربية رياضية

39.الامن السيبراني.

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