وزارة العدل تطلق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري الإلكترونية

صرّحت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري الإلكترونية في مديرية التسجيل العقاري الكاظمية الأولى، مشيرة الى ان هذه الخطوة تهدف لتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية وتسريع إنجاز المعاملات، إذ أوضحت الوزارة في بيان، إن "إطلاق الخدمتين جاء بالتعاون مع مركز البيانات الوطني ودائرة التخطيط العدلي، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية".

فيما أكدت الوزارة أن "الخدمتين الجديدتين تهدفان إلى تسهيل إجراءات الحصول على السند العقاري وفتح البيان العقاري إلكترونيًا، مما يقلل الحاجة إلى المراجعات الورقية ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات. كما تتيح بوابة أور للخدمات الحكومية إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة، مما يعزز الشفافية والدقة في التعاملات العقارية".

كما أشارت الوزارة إلى أن "إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن برنامج التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الإلكترونية، لمواكبة التطورات التكنولوجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".