البنك المركزي: ارتفاع القروض والسلف في القطاع المصرفي العراقي بنسبة 5.4%

صرّح البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن زيادة ملحوظة في حجم القروض والسلف في القطاع المصرفي بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2024، مما يعكس تنامي القدرة التمويلية للأفراد والشركات، حيث ذكر إعلام البنك المركزي في بيان، أن إجمالي القروض والسلف بلغ 64.12 تريليون دينار، مقارنة ب 60.81 تريليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى نمو ملحوظ في النشاط المالي.

كما أوضح البيان، إلى أن هذا النمو يعكس تحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة القدرة التمويلية للمشاريع الاستثمارية والتجارية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.