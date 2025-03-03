عمليات بغداد تفتح طريقا جديدا يربط منطقة الدورة بجسر الطابقين

صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، فتح طريق جديد يربط منطقة الدورة جنوبي بغداد بطريق جسر ذو الطابقين، مؤكدة ان الطريق سيخفف الزخم عن تقاطع المصافي، حيث ذكر مدير إعلام القيادة العميد عباس حميد في حديث لقناة السومرية، إن "الجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات بغداد بالتعاون مع بلدية منطقة الدورة، باشر بفتح طريق جديد ما بين شارع أبو طيارة باتجاه المنطقة التي اكتسبت الطابع العمراني ويربط بالطريق الآخر الممتد باتجاه جسر الطابقين".

كما أوضح أن "افتتاح الطريق سيخفف الضغط المروري عن تقاطع المصافي"، مشيرا الى ان "القيادة ستعمل على فتح أكثر من طريق في هذه المنطقة".